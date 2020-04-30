宅神爺遊戲和狼谷競技台節目《５廢單哩來》合作，舉辦5月特別企劃「5廢單哩來線上麻將賽」，希望能找到下一位麻將至尊，同時拓展全新「電競桌遊」概念－不分男女老幼，都能愛上電子競技，體驗相互切磋的樂趣！

自稱不用電腦、不愛上網的徐乃麟，因節目接觸「宅神爺」遊戲app後，都對線上麻將愛不釋手！出了名性急的他，特別喜歡「湊桌不用等、限定秒數出牌」的特色，直呼方便好玩。徐乃麟分享：「我的麻將秘訣只有一個，精神好，睡眠充足，贏的機會就大！」他也以老司機的身分提醒：「麻將的禁忌就是沉不住氣，手氣不好時，更急、更想胡牌，其實這時反而要沉穩內斂，要收，摸到好牌也不要興奮，要不動聲色，讓人家摸不清楚你到底拿好牌還壞牌。」

「5廢單哩來線上麻將賽」即日起開始報名，取48名參賽者，5月２日起，每周進行線上麻將預選賽，最終晉級之16強，將在棚內搶奪最終「麻將至尊」稱號，總獎金10萬台幣，冠軍還可另外得到100萬宅神爺金幣，無論線上線下，盡情享受牌技競賽！

(中時 )