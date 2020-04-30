立委葉毓蘭也痛批「台灣司法真的背離民意太遙遠！」質疑法官做出這樣判決，到底是要把台灣帶向甚麼樣的風險中？（李金生攝）

針對鄭姓男子搭火車刺殺鐵路警察李承翰案，嘉義地方法院今天宣判無罪一事，內政部長徐國勇表示，從內心深處對此感到遺憾，絕對會要求警政署依法上訴，還殉職員警一個公道。立委葉毓蘭也痛批「台灣司法真的背離民意太遙遠！」質疑法官做出這樣判決，到底是要把台灣帶向甚麼樣的風險中？

今天偕立法院內政委員會到金門訪視的徐國勇表示，這樣一個年輕的生命殞落，法官卻做出這樣的判決，他個人深感遺憾，而且是從內心深處感到遺憾，一定會要求警政署依法提起上訴，還給殉職員警一個公道。

葉毓蘭更激動指出，當天鄭嫌是在眾目睽睽之下，帶著凶刀上車，而殉職員警只是很盡責在排解糾紛，卻遭當眾行凶殺害，整個前因後果都在大家的目擊下，「法官居然可以這樣判下去？」

葉毓蘭說，8年前震驚社會的湯姆熊方姓男童遭割喉殺害案，凶嫌曾文欽就曾說「在台灣殺1、2個人也不會判死刑」如今不但不會被判死刑，甚至還判無罪；上個月新店發生隨機殺人案，凶嫌直接拔刀當街殺害1名孝子，落網後自稱有精神疾病，法官做出這樣判決，是要把台灣帶向甚麼樣的風險中？

葉毓蘭說，現在所有警察群組已經「炸鍋」，法官這樣判決不僅影響目前警察同仁的士氣，將來又要如何號召有志之士加入維護治安的行列？司法院、法務部、高檢署等單位應還給司法人員、英勇執法者一個公道。

(中時 )