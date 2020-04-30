瑞豐夜市等不到客人回流，夜市非常冷清，生意幾乎蕩到谷底。（柯宗緯攝）

高雄瑞豐夜市受到敦睦艦隊事件影響，雖然封場3天消毒、加強清潔，但仍挽不回民心。攤商今（30）日公開發出陳情書，呼籲民眾安心逛夜市，目前生意已經掉到谷底了，「可能沒有病死，就會餓死」，也有人感慨「差不多要吃土了」，更直批政府紓困補助是畫大餅，根本是「何不食肉靡」。

陳情書中寫道，每攤對於清潔與防疫，絕對是用生命在守護，瑞豐夜市從未傳出任何疫情危害消息，但任何風吹草動，最先受到歧視及誤解就是夜市，有誰看到血汗拚搏的攤商掙扎存亡陰影底下？

「沒有收入比染疫還可怕！」陳情書也提到，就算降租，大家還是撐不下去，久了就不出來擺攤，擔心從此人氣消退，瑞豐夜市再也沒有翻身機會，加上中央頒布的「人流示警」，擋不住人心的一絲絲懷疑。

攤商代表林小姐表示，300多攤業者都加入，共同發起這封陳情書，敦睦事件瑞豐也是被拖累，現在生意盪到谷底，跑掉8、9成，結果現在沒有疫情，人潮反而沒有回流。

林小姐直說，攤商是社會底層百姓，不少人也從屏東、台南等外地來擺攤的，大家都是靠天吃飯，有做才有錢，但現在民眾沒有信心，攤商「可能沒有病死，就餓死」。

至於中央公布的五一連假示警地點，瑞豐夜市又上榜。攤商也直說，一方面要防疫，又要人潮回流，確實很兩難，但現在除加強環境清消外，一旦出現人潮會用大聲公呼籲保持社交距離，也歡迎民眾戴口罩來逛夜市。

(中時 )