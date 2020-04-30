繼 Windows 7 之後，微軟宣布 Office 2010 將於 2020年10月13日終止支援服務，一旦終止支援後，企業將不再接受到微軟提供的安全性更新服務和線上支援等多項服務協助，若繼續使用，將可能暴露於高風險的資安環境中；因此，微軟建議企業應提前部署、升級採用 以AI人工智慧為引擎的Microsoft 365 整合性企業服務，優化現代化工作環境，把握實踐數位轉型的最佳時機。

Office 2010 支援服務將於2020年10月13日終止，之後 Office 2010 應用程式仍然可繼續運作，不過將不再為 Office 2010 用戶提供報告或發現的弱點技術支援、錯誤修正或安全性修正，且不再提供可協助保護 Office 2010 用戶電腦不受病毒、間諜軟體和其他惡意軟體威脅的安全性更新服務；也不再提供 Office 2010 用戶大部分的線上協助內容，用戶將不再獲得電話或對談提供技術支援，不再收到 Microsoft Update 提供的 Office 2010 軟體更新，更無法再從 Microsoft 網站下載 Office 2010。倘若企業持續使用，更是將企業資安暴露在嚴重且可能有害的高風險、不安全環境威脅中。

此外， Office 2010 套裝軟體是以買斷型提供，僅可在一台電腦裝置上使用，不支援共編模式，和團隊成員開會或進行文件協作時，將面臨耗費龐大的溝通成本、電子郵件往返、雲端空間不足等傳統流程作業模式的痛點；企業若已有使用 Office 2010 撰寫的APP 開發指令或巨集，需要先行進行評估和測試，維持運作順暢，或需另外尋找其他解決方案。

Microsoft 365 是集Windows 10、Office 365與Microsoft Enterprise Mobility Suite （EMS）為一體的企業雲端解決方案，更是一項整合性企業服務，能夠隨時保持在最新狀態，為企業提供彈性管理、簡化部署、智慧資安、高生產力和高安全防護的運算體驗；根據統計，使用團隊合作、溝通與檔案共用工具和平台，不僅可幫助員工每週省下 1.5 小時的工作時間，更提升員工每週2.5小時的高生產力；近期因新冠肺炎疫情，國內外各產業頻於超前部署遠端工作計畫，運用 Microsoft 365 建立在雲端環境中的特性，企業可不受地理環境限制、快速部署營運持續計畫 (BCP)，維持企業運作不中斷。

Windows 10 內建最先進的AI資安防護技術，內建隱私防護與合規性的資安工具，例如多因素身分認證、資料保護、釣魚網站警示、可疑行為偵測、 Azure AD 等，能減少約 33% 資安事件，在 Microsoft 365 全方位的資安保護下，有效降低並提前防範企業遭受駭客攻擊威脅並發生資料外洩問題，守護企業資安網絡。

(科技)