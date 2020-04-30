芯動杯六大配件都可以更換，哪裡壞、換哪裡。（SWANZ提供）

SWANZ不斷創新，在健康跟環保間找到最好的平衡。（SWANZ提供）

陶瓷保溫杯近年慢慢打進台灣市場，「什麼都能裝」的優點擄獲人心，在台灣市場大獲好評，因此，市面上開始出現各種大小品牌的陶瓷保溫杯。日前在台灣以可換芯的陶瓷保溫杯創下好成績的SWANZ，已經開始走向國際，目標在包括新加坡、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓等全球多個國家建立服務中心，要用優質的售後服務，強化品牌價值、打動消費者的心。

SWANZ為深耕全球陶瓷保溫杯超過10年的領先品牌，日前的可換芯的陶瓷保溫杯「芯動杯」更在募資平台、預購市場上創下超過千萬元的好成績。SWANZ新加坡商酷博股份有限公司台灣分公司總經理李昊森指出，陶瓷保溫杯最迷人的地方，就是帶給使用者色香味的體驗，用過的人都會愛上，就連保溫杯的老字號品牌也開始搶進陶瓷保溫杯市場。

談起陶瓷保溫杯，李昊森就像是一個父親在聊著令他驕傲的孩子。他說，SWANZ大概在10年前，就在新加坡、東南亞開始銷售陶瓷保溫杯，而且逐漸在越來越多國家受到歡迎，在2015年時，透過代理進到台灣，也瞬間成為台灣的熱銷商品，但當時只有在日本成功幫產品申請專利、在台灣卻無，這也讓後來吃足苦頭。

李昊森說：「在2015年開始與代理商合作，沒想到我們的商品被代理商搶先在台灣申請專利，還複製了我們的產品，甚至我們在台開賣後，之前的代理商還去信要求電商平台下架我們的產品」，這也讓SWANZ後來新產品發布前，都會去申請專利。

李昊森說，最近看到過去的代理商在拍攝影片時，拿出產品來比較，直接抨擊我們的新產品「芯動杯」，指更換內膽必須要寄回服務中心、會有個人衛生的疑慮。他強調，「其實我不生氣，反而激勵我們把保固細節做得更好」，因為這反映他們擔心這產品會影響市場，他們無法跟上創新產品的腳步，才會選擇用這種手法。

「雖然我們不認同這種批評手法。」李昊森強調，但我們真心尊重每一家公司跟競爭對手，相信他們都是為了商品會付出努力、提供更好的服務，同時「我們歡迎競爭，因為競爭讓我們的團隊更重視創新，不斷研究如何設計出更好的產品」，良性的競爭是讓產品更好、更能貼近消費者的動力。

至於接下來SWANZ的計畫，李昊森說，芯動杯不是我們推出的唯一創新產品，整個研發團隊都很努力在創新，因為我們相信創新是產品的靈魂，預計未來台灣消費者今年會有更多機會、看到SWANZ發表更多的創新產品。

(中時 )