錢櫃奪命大火讓外界關注消防安檢重要性。國民黨立委紛紛提出《消防法修正草案》，新增對於消防安全設備及火災警報器，管理權人需有「維持正常運作」相關問責條款，並加重對未依規定設置及維護之刑責和罰金，期盼修法亡羊補牢，呼籲朝野共同支持修法，避免憾事再度發生，還給國人一個安全無虞的娛樂休憩環境和空間。

國民黨團書記長蔣萬安表示，現行《消防法》相關規定無法對業者第一次違反消防法規的事實，只能勸導，不能直接開罰，讓業者心存僥倖，終釀成無法挽回的悲劇。因此這次修法讓有重大違失無需再經過「勸導單」，賦予主管機關情節重大就可以開罰。

藍委萬美玲指出，依據消防署訂定的「消防安全設備設置及維護規定裁處基準表」，錢櫃關閉消防警報器就屬重大違規，但如果這麼重大的違規被發現時，政府還不能立即開罰，讓業者可以有僥倖的心態，這樣的法規設計就有問題，因此將提案修正《消防法》，將最高罰鍰由3萬元提高至50萬元，並明定業者如有嚴重違反消防安全設備規定時，主管機關除得要求限期改善外，亦可直接處以罰鍰，藉此讓業者不敢再有僥倖的心態，避免憾事繼續發生。

藍委洪孟楷表示，包商因施工契約進場，如讓消防安全設備及警報器運作停擺，導致無法維持正常運作，目前消防法卻無法就未依規定設置或維護的違規，來對包商追究。因此，在修法中新增了「維持正常運作」之問責條款，以及將因此致人於死的最低刑責從1年調高到3年，重傷者從3個月調高到1年，以提高嚇阻效果，同時彌補法規中未盡之處。

洪孟楷指出，另外在修法中也提出了對於毀損消防安全設備及火災警報器，在主觀上及客觀致令不堪用者的內容，並定處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣3萬元以上60萬元以下罰金，如此更補足目前僅對蓄、供水設備或消防、救護設備者在毀損上有所開罰的漏洞。

(中時 )