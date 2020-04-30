新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續在全球蔓延，西方不少國家出現向大陸追責、要求大陸賠償等論調。對此，大陸外交部副部長樂玉成28日接受美國全國廣播公司（NBC）專訪時指出，大陸沒有造成疫情，疫情是天災，大陸也是病毒的受害者，而不是病毒的同謀。病毒神出鬼沒，可能出現在任何地方。向大陸追責、賠償純粹是荒唐的政治鬧劇。

樂玉成說，向大陸追責首先於法無據。國際上沒有哪條法律支持向首先報告疫情的國家追責，歷史上也沒有這樣的先例。其次於理不通。大陸遭到疫情第一波衝擊，付出巨大代價和犧牲遏制疫情，為全球抗疫贏得了時間，積累了寶貴經驗，作出了巨大貢獻，應該得到公正對待而不是責難。既然要大陸賠償既不合理也不合法，那同不法之徒敲詐勒索有甚麼區別？

樂玉成指出，大陸的抗疫舉措是公開、透明、負責任的，沒有任何隱瞞疫情的行為，也沒有任何的延誤。被問到美國人民是否能對大陸公布的數據100％有信心，樂玉成表示，完全可以。

關於大陸早期疫情應對，樂玉成表示，來大陸考察的世衛組織專家組高度評價大陸的應對舉措。美國總統川普在與大陸國家主席習近平通電話時以及在他的推特上，都高度肯定大陸抗疫努力和透明度，認為大陸提供的數據對美國很有幫助。

他續指，大陸是國際抗疫合作的貢獻者、合作者。要大陸賠償無非是想把自身抗疫不力的責任轉嫁到大陸身上，這種「甩鍋」把戲不得人心，也不可能得逞。

樂玉成又談到世衛，表示世衛很好地履行了自身職責，表現得很專業、務實、高效。它不以任何一個國家為中心，而是以人類的健康和生命為中心，得到國際社會廣泛好評和讚賞。「除了美國，我沒聽說有哪個國家的領導人、或是哪個國際組織對世衛組織有甚麼不滿。」

他指出，美國暫停向世衛供資是不理智的。在當前抗疫戰爭的關鍵時刻，美國應該集中力量抗疫，而不是將炮火對準世衛組織這樣一個協調國際抗疫鬥爭的機構。美國政府這麼做，實際上是站到了全世界的對立面。

(中時 )