微軟宣布，Windows 10最新更新（版本2004）將於今年五月正式發布，企業與用戶可享有最新功能更新的絕佳體驗，包括(1) 替虛擬桌面命名；(2) 支援無密碼登錄，將裝置登錄選擇設定為 Windows Hello；(3) 在Microsoft鍵盤快捷鍵中新增顏文字和表情符號；(4)於搜尋主頁建立天氣、熱門新聞、歷史上的今天、電影新訊等四個快速搜尋頁籤功能；(5) 可設定於重新啟動裝置後，自動開啟 Windows平台通用應用程式 (Universal Windows Platform) ；(6) 可以雲端下載並重新安裝，簡化 IT 管理等。

另一方面，新冠肺炎疫情肆虐影響了全球產業經濟發展，企業與工作者對於遠距協作的需求大幅增加，微軟為減輕企業當前面臨的負擔之一，已延後 Windows 10 版本 1709 企業版、教育版和 IoT 企業版的終止服務日期至2020 年 10 月 13 日，目前此版本裝置在 5 月到 10 月間仍將收到每月的安全更新。

(科技)