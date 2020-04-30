「亞洲舞王」羅志祥日前遭前女友周揚青千字文爆料，直指與小豬9年交往期間，他花心劈腿、與旗下女藝人不正當男女關係，更和兄弟間有「多人運動」習慣，演藝形象瞬間崩盤。

資深經紀人陳孝志遭羅志祥好友電話恐嚇。(照片/翻攝 陳孝志臉書)

女星遭封殺／羅志祥吃不到就封殺? 王牌經紀人嗆「某藝人表裡不一」

知名經紀人陳孝志日前更是加碼爆料「小豬曾想私下邀約他旗下女藝人，卻遭女方回絕，羅氣炸更是向媒體放話全面封殺。」豈料，事隔多日後，陳孝志(30日)臉書寫道「昨天接到羅志祥好友電話，表示羅在台灣很有勢力，可能沒搞清楚狀況」文中更是提到對方還表示「萬一遭不測，你都不知道怎麼死的。」

名經紀人陳孝志臉書發文遭羅志祥好友電話恐嚇。(照片/翻攝 陳孝志臉書)

曾一手捧紅張柏芝、古天樂、陳寶蓮等王牌經紀人陳孝志接受《中時電子報》訪問表示「對方打電話來告訴我，羅在台灣勢力很大，會替你擔心安危，萬一遭不測怎麼辦?」陳更表示「就事論事還原真相，羅過去私生活我都沒講了，但相信老天有眼都在看。」陳透露「圈內人都知道我低調、過去從不應酬，喜歡過自己簡單生活，若因羅志祥事件打亂，再來亂，我就把他最大秘密說出來。」

陳孝志臉書全文：

昨天接到#羅志祥好友電話，說跟羅志祥15歲就認識多年好友，說羅很有勢力￼在台灣，我回答那又如何！關我什麼事！我為何要擔心，對方說我可能不知道狀況！說真的，我覺的很好笑，我在這行30年多大的勢力￼、我又不是沒見過、想當年我一個人去香港內地打拼時候什麼什麼都￼遇到過為了當時為了我自己的女藝人，辦桌都有過￼￼....出社會到現在做得正新的正的我只要是自己對的問心無愧我都是以正能量去面對，最後￼對方還說萬一被開槍我都不知道怎麼死的⋯⋯真是很想笑哎！想太多了在演藝圈的朋友跟我的好朋友都知道我做事一向是低調在做人做事，除非真的是很大的事情不然我通常都是得過且過￼最後我告訴對方不要再提他的名字，因為他不就是個#假面超人我沒有把它放在我的人生當中￼￼也不想這次事情影響我對人生的規劃因為我還有很多正能量的事要做￼。

(中時電子報)