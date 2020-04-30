北市災害準備金原有7億元，但因新冠肺炎疫情嚴峻，市府砸了6億多元，目前僅剩7500萬元，主計處長鄭瑞成30日在財建委員會提出追加12億元的需求，未來將繼續用於疫情、颱風、防汛等不可預知的災害，但這只是主計處的評估，須待市政會議及議會通過才能決定。

鄭瑞成表示，今年議會通過的災害準備金為7億元，但因花了5000萬元買口罩外，還有加班費、環保局消毒、勞動局千人防疫就業、觀傳局防疫旅館等，截至28日僅剩7500萬元，為因應未來疫情或颱風、防汛、經濟紓困振興，主計處初步想追加12億元，這是全部局處要用的，會用到12月。

鄭瑞成強調，這只是主計處評估構想，還需要經市長及各局處於5月5日上午市政會議討論決定後，一周內送交議會大會一讀付委財建會，再三讀通過才能追加成功，預計6月。

他也提到，第一預備金放在各機關，主計處因應疫情已用掉一半，第二預備金核備7億4000萬元，截至28日止剩5億6000萬元，預備金是因應各機關臨時需要，此次不會提出追加預備金預算。

至於中央補助，鄭說，目前金額都還沒確定，都還是花市府自己的，若有撥下來，他提出追加的部分就會繳回市庫，但其實中央撥的補助有限定項目，另外12億元災害準備金是近10年來追加最多一次。

「砸了6億多元紓困都完全無感！」北市議員林世宗表示，現在又砸12億元，要真正評估是否讓市民有感。此外鄭瑞成補充，今年北市府還需還66億元的債，自償性為18億元，總計事實上要還84億元。

(中時 )