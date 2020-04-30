「巴菲特波克夏股東會」今年股東會將首度透過線上直播！Yahoo作為官方連續5年全球獨家直播合作夥伴，將於台灣時間3日（日）凌晨4點至上午8點以英文和同步即時中文口譯，讓投資人第一手跨螢掌握股神對各國經濟前景、產業趨勢的看法及投資心法，直播結束後將接續以VOD（隨選即播）方式重播。
Yahoo Finance連續5年全球獨家直播波克夏海瑟威公司年度股東大會，Verizon Media執行長Guru Gowrappan表示，今年除獨家直播「巴菲特波克夏股東會」，Yahoo Finance總編輯Andy Serwer也將帶領編輯團隊透過直播提供深入分析和焦點訪問。
疫情衝擊全球股市，美股單週多次熔斷，台股刷新史上最大崩跌紀錄，巴菲特也認賠殺出曾重押資本的航空股。疫情下的各種動盪不安，使今年巴菲特波克夏股東會越發引起投資界高度關注。
(工商 )
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