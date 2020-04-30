京城董座蔡天贊標售土地案撤標 改與潛在買家協議 14:382020/04/30 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 京城建設董事長蔡天贊個人與好友名下的高雄亞洲新灣區精華土地，4月30日公開標售，不過，因有3到5組潛在買家，表達要以協議方式，洽談價格等交易條件，最後，賣方蔡天贊及其好友決定，撤回30日的土地公開標售，改採協議方式，繼續委由戴德梁行與潛在買家協商。 戴德梁行30日下午表示，位於高雄亞灣特區中華路、新光路口的2,966.92坪「特商三」精華地，共有3到5組潛在買家，表達願與賣方協議土地交易條件。 (工商 ) #京城 #精華 #買家 #協議 #蔡天贊 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄商用地上權 疫情紓困減租幅度達50％ 12:002020/04/27 財經 在家寵媽美麗直送！蝦皮「5.5購安心節」祭專櫃級美妝優惠 12:112020/04/27 財經 牛津研究：ECFA能否延續 對台衝擊大過新冠肺炎封城效應 18:092020/04/27 政治 當年糖衣毒藥，現在舔著不放 04:102020/04/28 時論廣場 信託公會搶搭「宅學習」風 5/1線上專家開講 16:312020/04/28 財經 專家傳真－掌握供應鏈關鍵環節 避免邊緣化 04:102020/04/29 產業特刊 訴訟結束 華為與InterDigital達成專利許可協議 10:232020/04/29 兩岸 華為、InterDigital達成專利和解協議 11:462020/04/29 財經 專家傳真－ECFA會叫停嗎？ 04:102020/04/30 產業特刊 熱門股－京城 利多題材量能放大 04:102020/04/30 證券．權證 財經熱門新聞 又一家撐不住！台南大億麗緻酒店6／30熄燈 - 財經 不靠川普喬！油價逆天暴彈 曝3大關鍵 - 財經 【理財達人2】8年級生遇股災 狂押這2檔暴賺千萬 - 財經 勞工紓困貸款每人10萬 一張表看哪些行庫可受理申請 - 財經 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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