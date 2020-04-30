京城建設董事長蔡天贊個人與好友名下的高雄亞洲新灣區精華土地，4月30日公開標售，不過，因有3到5組潛在買家，表達要以協議方式，洽談價格等交易條件，最後，賣方蔡天贊及其好友決定，撤回30日的土地公開標售，改採協議方式，繼續委由戴德梁行與潛在買家協商。

戴德梁行30日下午表示，位於高雄亞灣特區中華路、新光路口的2,966.92坪「特商三」精華地，共有3到5組潛在買家，表達願與賣方協議土地交易條件。

(工商 )