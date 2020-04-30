新冠肺炎衝擊各行各業，北市勞動局今天赴議會工作報告，北市無薪假與大量解僱通報數暴增，關於想詢問紓困方案，議員簡舒培痛批，市民撥打市民當家熱線1999，竟直接轉語音請民眾改撥勞動部專線，且全台六都唯獨北市如此做。北市勞動局長現場致歉表示，今將完成修改語音重新上線。

根據統計，台北市通報縮減工時，相當於無薪假的公司多達449家、受影響勞工6632人次，並不斷的累計到目前已多達9000餘人。簡舒培現場撥打市民當家熱線1999，竟直接轉語音「有關勞工紓困及生活扶助部分，非台北市權責，請撥打勞動部1955聯繫」。

簡舒培直言，是接到紓困電話很煩？知道民眾撥打1999語音，就趕快改撥1955，六都專線唯獨台北市這樣做，讓人聽到就暴怒，有9000多人需要地方政府的協助，你們做了什麼，連向話務人員反應都沒機會就立刻被一腳踢開，實在太離譜。

簡舒培痛批，即使議員的助理沒辦法清楚了解市府資源，但是都會努力做相關紓困協助，但是不會一開始就把市民推給勞動部。議員苗博雅也諷，自己助理回答的內容都比1999語音還多，原本納悶民眾怎不打給北市府詢問，答案今天終於揭曉。

勞動局長陳信瑜表示，這部分確實有不好觀感，會再作檢討，日前有接獲市民反映也已在市府晨會上反應，市長柯文哲已裁示各局處要成立窗口，民眾打到1999後會進行分類，而語音部分今日將完成更換並重新上線。

(中時 )