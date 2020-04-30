愛跳舞的愷樂，從高中、大學都在學舞，卻因受傷中斷了舞蹈夢，愷樂以兒童台主持人蝴蝶姊姊踏入演藝圈，她靠努力和天分闖出一片天，搭檔羅志祥奪得金鐘綜藝節目主持人獎，沒想到零負評的愷樂卻介入豬揚戀，在事業、感情都重摔。

單純美麗的蝴蝶錯愛老闆羅志祥 事業感情重摔

愷樂本名簡筑翎，身為家中獨生女的她，從小就學民族舞和芭蕾舞，有天分的愷樂跳出興趣，考進華岡藝校舞蹈科，當時小鬼（黃鴻昇）、楊丞琳和她是同屆同學，愷高中畢業後保送進文化大學就讀舞蹈系，主修民族舞，卻因為練舞時沒做好暖身而受傷，無奈只好休學，中斷愷樂的舞蹈之路，也讓她想當舞蹈老師夢碎。

「蝴蝶姊姊」是愷樂的代表作。（圖／本報系資料照片）

愷樂踏入演藝圈也算偶然，她看到東森幼幼台在徵人，活潑、有舞技又有顏值的愷樂，成功地從600多人中脫穎而出，2004年成為幼幼台「昆蟲家族」成員中的「蝴蝶姊姊」出道，以招牌娃娃音和可愛形象，陪伴許多小朋友長大。

蝴蝶姊姊除了在幼幼台表演外，俏麗的她也陸續演出《好美麗診所》、《萌學園》等戲，甜美活潑的蝴蝶也是《國光幫幫忙》、《康熙來了》等節目常客，2006年起，愷樂以幽默的談話風格、口條佳，成為綜藝節目主持及代班人選，在《YoYo嘻遊記》、《YoYo FUN輕鬆》、《美食007》、《我猜我猜我猜猜猜》或是《超級大頭目》，都可看到她主持的身影，蝴蝶姊姊不只是小孩的偶像，也深受許多大人觀眾的喜愛。

愷樂在各節目表現積極。（圖／本報系資料照片）

蝴蝶華麗轉身《娛樂百分百》 未料得獎後竟大摔

蝴蝶姊姊在2011年終於從《娛樂百分百》的代班主持，「升格」成正式主持群，2014年與東森幼幼台結束10年合約後，她改了藝名為「簡愷樂」在演藝圈闖盪，並加入羅志祥與經紀人小霜創立的經紀公司「創造力娛樂」，成為旗下藝人。

沒有「姊姊」的形象約束後，好身材的愷樂不吝嗇大方秀性感曲線，成為許多男粉絲心中的女神，她還入圍「2014FHM男人幫 全球百大性感美女」、「2016FHM男人幫 全球百大性感美女」，並擠進DailyView網路溫度計「十大比基尼女神網絡聲量排名」第3名，從兒童節目中的甜姐兒，成功轉型為性感嬌娃。

愷樂不吝嗇展現性感，風格百變、嫵媚。（圖／本報系資料照片）

演藝事業有了全新突破後，愷樂也積極朝全方位發展，2015年發行首本寫真書《快樂冠軍》，隔年推出個人首張寫真EP《久等了》，同時，愷樂主持成績也相當亮眼，在節目《娛樂百分百》、《食尚玩家》、《真的！了不起》、《18歲不睡》及各大活動上，都可以看到愷樂的主持身影。

2017年是愷樂的事業爆發年，她分別以和「KID」林柏昇的節目《18歲不睡》、以及搭檔羅志祥主持的《娛樂百分百》，雙料入圍第52屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，最後以《娛樂百分百》風光敲響金鐘，同年，愷樂發行首張個人迷你專輯《黑蝴蝶》，隔年也再推出EP《泡泡糖》。

羅志祥與愷樂在2017年風光奪下綜藝節目主持人獎。（圖／本報系資料照片）

身為獨生女的愷樂，事業風光也不忘對父母盡孝，她努力拚演藝事業有成，就在三峽和內湖買了2間房子給家人，雖然媽媽不喜歡上鏡頭，但愷樂常帶著爸爸上節目，父女情深讓人稱羨。

愷樂的演藝事業因羅志祥再攀高峰，但也因兩人互動、合作無間，屢次被湊成一對，甚至被傳戀愛ING，對此，愷樂總以「老闆」來稱呼小豬，表示羅志祥是一位大哥哥，愷樂雖大讚羅志祥內外在條件都很好，但她也強調雙方不可能有譜。

就在羅志祥與大陸網紅周揚青9年情斷時，周揚青還開戰小豬和旗下女藝人有不正當男女關係，由於小豬旗下女藝人只有愷樂，也讓愷樂捲入風暴，她噤聲2天後，終在IG發文，並標記周揚青帳號「在這裡我要誠心的向周揚青小姐說聲 對不起」。

愷樂是否還能握《娛百》主持棒，她的動向備受矚目。（圖／本報系資料照片）

愷樂道歉被外界解讀是認了介入豬揚戀，但事件卻未因道歉而中止，愷樂先是被指控刪留言，加上她在道歉文中打「～」符號，也遭部分網友酸沒誠意。周揚青一封分手信，讓羅志祥和愷樂的演藝事業重挫，不少網友更灌爆《娛樂百分百》臉書，要求節目把羅志祥和愷樂換掉。

愷樂出道後零負評，她曾在臉書透露她從小就喜歡跳舞「因為跳舞時可以忘記煩惱、帶來快樂」，原本抱有跳舞夢的她，從清純的蝴蝶姊姊華麗轉身為性感的愷樂，她成功是因羅志祥，演藝事業重摔一跤也全因羅志祥，愷樂是否能起死回生？她未來的每一步都是關鍵。

(中時電子報)