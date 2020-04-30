消費者只要憑活動套組發票，即可參加萬元家電抽獎活動。（新北果菜公司提供／許哲瑗新北傳真）

母親節將至，新北果菜公司5月推出「宅家防疫-溫馨母親月支持農『宅』品預購活動」，套組內容有安心水果組、有機蔬菜組及防疫家電空氣濾清機等11件商品組合，消費者只要憑活動套組發票，即可參加萬元家電抽獎活動，線上訂購宅配到府，搶搭宅經濟商機。

新北果菜公司總經理江惠貞表示，防疫期間民眾外食減少，民眾除了可到市場採買當地蔬果外，也可到新北果菜公司臉書網購農產套組，宅在家也可以吃得安心又美味，活動產品較平日優惠，最低以8折計，除推出新鮮蔬果還增加冷凍水產、即時料理及氣炸鍋等優惠套組，讓民眾不用出門，就能在家選購。

新北果菜公司指出，消費者只要預購母親節活動套組，滿400元以上，憑發票即可參加萬元家電手機大抽獎，獎項內容包含負離子空氣清淨機、3.5L液晶觸控健康氣炸鍋、雙杯生機研磨果汁機等，5月底截止，將於6月12日由系統隨機抽出幸運得主，詳情可上新北果菜臉書查詢。

(中時 )