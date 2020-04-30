丹尼斯·羅德曼（Dennis Rodman）是美國NBA前職業籃球運動員，擅長搶籃板球，但有時防守會像蠕蟲扭動，並黏在對手身上，因此又被戲稱「小蟲」（The Worm），而其生性豪放不羈，女友一個接著一個換，最近「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)的紀錄片《最後一舞(The Last Dance)》也揭羅德曼的秘辛，驚爆他曾激戰2千名女性。

the man. 🖤



Dennis Rodman w/ Madonna, Toni Braxton, Carmen Electra and Vivica Fox#TheLastDance pic.twitter.com/LxEAOZRlYP — 🖤🏴 (@CREAMBENTLEY) April 27, 2020

綜合外媒報導，現年58歲的羅德曼情史豐富，1987年在夜總會裡，認識安妮(Annie Bakes)，兩人一拍即合，隨即墜入愛河，安妮於1990年懷孕，並在隔年生下一名女兒，擁有孩子以後，1992年便決定結婚，但生活過後才發現，兩人之間並沒有共通點，關係也逐漸惡化，結婚一年後便以離婚收場。

The controversial Dennis Rodman and Madonna cover of the June/July 1994 issue of @VibeMagazine, that the magazine's founder, Quincy Jones, blocked from hitting newsstands.



📸: former VIBE EIC Jonathan Van Meter's IG pic.twitter.com/4PhkvzHm0h — Adam Howes (@Howsito) April 26, 2020

羅德曼在1994年，還曾與流行樂天后瑪丹娜(Madonna)相戀，但交往2個月後便分手，羅德曼曾上節目透露，瑪丹娜當時非常想要孩子，只要能讓她成功懷孕，就願意付2千萬元，據傳有一次瑪丹娜打電話便說「你知道我排卵期到了嗎？」，當時羅德曼人正在拉斯維加斯，瑪丹娜甚至從紐約派私人飛機去接他，但最終兩人仍未成功生下孩子。

Dennis Rodman and Carmen Electra at the opening of the Planet Hollywood restaurant in Montreal, 1998 pic.twitter.com/vhRHpZpdx4 — VKadre_ru (@KinoVinoandMore) September 15, 2019

波霸女星卡門·伊萊克特（Carmen Electra）在1996年，擔任花花公子（Playboy）模特兒，演藝事業一炮而紅，1998年認識羅德曼，交往才9個月的，就在拉斯維加斯的小教堂結婚，兩人在婚後9天便提出離婚，而伊萊克特在《歐普拉脫口秀》憶述，當時母親患腦瘤過世，而她也是在最「脆弱」時愛上羅德曼，當時以為對方很溫柔，但互相了解後，才知道這一段婚姻有多糟糕「根本就是陷入自毀」。

伊萊克特也透露，兩人在短暫的戀愛中，曾多次在公牛練習場葉貝中心(Berto Center)激戰，「當時某日公牛沒有比賽，因此全隊放假一天，羅德曼說準備了一個驚喜給我，隨後就用眼罩遮住我的眼睛，騎摩托車將我載到公牛主場館，而我就站在場館中央，兩人就在球場上吃起雪糕，接著就在場上、重量訓練室及治療室瘋狂的進行性行為。

Since Dennis Rodman was just on “The Last Dance” about Michael Jordan, and he talked about Carmen Electra and Madonna, I thought I would share my interview with Rodman. #TheLastDance #LastDance @dennisrodman @espn pic.twitter.com/ZntPiTKjNj — Sammy Schwab (@SAMMYS_SKN) April 28, 2020

羅德曼個性也很瘋狂，全身刺青、打鼻環、穿唇環等，在成為NBA球星前，還曾在大街上睡過覺，甚至為了宣傳自傳《我行我素》，更披上婚紗宣布要嫁給自己，曾結過3次婚的他，育有3個孩子，儘管風流情史相當豐富，但交往時間都很短暫，而他還在紀錄片《最後一舞》自爆，「在我的體育生涯中，曾與2千多名女性上床，其中至少有5百名不是性工作者」。

(中時電子報)