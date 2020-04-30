鐵路警察李承翰執因處理逃票糾紛，遭鄭姓嫌犯持刀刺死，今（30）日一審判決結果出爐，鄭嫌無罪，諭令50萬交保。國民黨立委葉毓蘭提起八年前的台南湯姆熊命案，當時凶手曾文欽曾說過一句話，她嘆「曾文欽真是太了解台灣的司法了！」

葉毓蘭在臉書表示，鐵路殺警案的無罪判決，剛好證明為何台灣人民對司法的信任如此之低，或許所有隨機殺人案的被告，都會想方設法轉移管轄到嘉義審判了。

八年前台南湯姆熊命案，10歲的方小弟遭曾文欽隨機殺害，曾文欽被捕時，說「反正殺一、二個也不會判死」，讓葉毓蘭忍不住直呼，「曾文欽真是太了解台灣的司法了！」

2016年5月5日，三審判決，曾文欽無期徒刑、褫奪公權終身定讞。

葉毓蘭說，除鄭捷在北捷板南線的隨機殺人太驚悚、死傷太慘重，無法逃死，曾文欽的預言百分百實現，尤其只要宣稱有精神異常，更是免死金牌，且開始有模仿效應。

上個月在新店街頭的隨機殺人案，葉毓蘭認為，那個殺手不也是深諳此道，被捕後立刻自稱有解離人格？

（圖／摘自葉毓蘭臉書）

(中時電子報)