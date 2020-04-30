安定力量副執行長毛嘉慶，今年2月25日晚上擔任中視「2020庶民大頭家」直播電視節目來賓，在節目中稱「負壓病房1100床現在都爆掉」警方以針對疫情有不實的評論，導致民眾心生無端疑慮，已影響公共安寧秩序送辦。士林地方法院內湖簡易庭認為，就算徒增流行疫情指揮中心花時間澄清，並未達使人心生畏懼、恐慌的負面心理，並未違反社會秩序維護法，日前裁定不罰。

毛嘉慶在電視節目上說：「負壓病房1100床現在都爆掉」、「署立桃園醫院是否為專責防疫醫院中央不敢說明清楚」等語。

中央流行疫情指揮中心說明，毛上節目前，指揮中心下午1點30分的記者會就已提及「國內負壓隔離病房總共有900多床，還有60％是空的，病房相當充裕」，有足夠的負壓隔離病房總數，足以應付未來疫情防展。

裁定指出，沒有證據顯示，下午1點半記者會後，以毛的能力可得知指揮中心澄清說明，經過數小時後發表的言論，是故意捏造不實謠言而影響公共安寧。

第2部分，毛嘉慶受邀上節目談論疫情，談論從大陸武漢地區回來的血友病患者，被送至署立醫院治療，認為桃園醫院既成為政府指定的專責防疫醫院，政府卻不敢說明。

毛嘉慶為表達政府有顧慮而不敢指定某某醫院為專責防疫醫院提出質疑，至於應變醫院名單，裁定指民眾上網就可以查詢，到底會不會因政府有無公布專責醫院，造成民眾負面心理，而影響公共安寧，法官認為毛的言論與社會秩序維護法構成要件不符，裁定不罰。

(中時 )