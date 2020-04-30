台南市一名16歲國中生日前至新化區711超商購買5000元遊戲點數，因神色慌張引起周姓店員注意，經主動關懷提問，發現國中生可能被詐騙，立即向警方報案，在員警協助下，順利攔阻張生遭詐，台南市警察局新化分局長許芳毅30日也率同仁親至超商頒發感謝狀以表謝意。

警方表示，被害人16歲張姓學童，於4月25日19時在交友網站認識一名女網友，透過臉書通訊軟體私密，該女向張生表示可以相約見面聊天，但要先至超商購買遊戲點數，張生一時心動，遂至統一超商知母義門市購買遊戲點數5000元。

超商周姓店員見張生一次購買大筆遊戲點數，即主動關懷提問並出示反詐騙宣導單，且立即向警方報案，經新化分局知義派出所所長黃文輝、警員薛漢林馳赴現場了解，並向張生耐心解釋係「假交友真詐財」犯罪手法，共同成功攔阻張生遭詐騙。

許芳毅得知此事後，30日11時率同偵查隊長冷澤泉、知義派出所所長黃文輝，親至超商頒發感謝狀以表謝意。許芳毅也呼籲民眾，網友若要求購買大量遊戲點數卡，並告知遊戲點數卡密碼才能見面，是詐騙集團常用手法，如有疑慮，可直接與165反詐騙諮詢專線聯繫查證，以免受騙上當。

(中時 )