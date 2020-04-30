闢謠！北韓發佈金正恩親筆簽署命令 14:152020/04/30 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北韓最高領導人金正恩2018年6月12日在川金峰會中簽署文件的資料照。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北韓最高領導人金正恩去向成謎 由於北韓最高領導人金正恩從4月11日起神隱近兩星期，有關他健康的種種傳聞甚囂塵上，甚至傳出了他的死訊。 不過，據《每日北韓》（Daily NK）網30日報導，北韓發佈了金正恩親筆簽署的命令。消息人士透露，金正恩平常每星期三或四時，都會向地方黨委和政府機關下達這些命令。 (中時電子報) #金正恩 #北韓 #健康 #生 #死 #命令 #親筆 #簽署 #接班 也許您會感興趣 國際熱門新聞 陸「瑞德西偉」臨床研究登《刺胳針》：成效不明顯 - 時事 傲視全球！美確診破百萬 川普：要歸功這項科技 - 國際 情報單位出馬查新冠！川普將祭新招逼陸負責 - 國際 闢謠！北韓發佈金正恩親筆簽署命令 - 時事 美陸新冠病毒誰較早？武漢生物實驗室點出關鍵 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。