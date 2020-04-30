北韓最高領導人金正恩去向成謎

由於北韓最高領導人金正恩從4月11日起神隱近兩星期，有關他健康的種種傳聞甚囂塵上，甚至傳出了他的死訊。

不過，據《每日北韓》（Daily NK）網30日報導，北韓發佈了金正恩親筆簽署的命令。消息人士透露，金正恩平常每星期三或四時，都會向地方黨委和政府機關下達這些命令。

(中時電子報)