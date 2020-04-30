在第一線防疫、醫護人員及全民的團結努力下，國內COVID-19(武漢肺炎)疫情趨於平穩，為了兼顧防疫與民眾的生活品質，中央流行疫情指揮中心今(30)日表示，近期將推行防疫樂活新態度，從戶外活動及餐飲兩個面向，鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」，落實防疫之餘，也能放鬆享受生活。

指揮中心進一步指出，隨著國內疫情趨緩，為了讓民眾逐步回歸正常生活，將啟動防疫樂活新態度，希望民眾在維持個人防疫措施(勤洗手、無法保持社交距離及搭乘大眾運輸時佩戴口罩)的情況下，可以放心參與各項戶外活動，如：觀賞戶外型態的音樂會、藝文表演及體育賽事，或從事踏青、運動、旅遊等有益身心健康的活動。此外，民眾外出至餐廳或攤販用餐時，可挑選有適當用餐距離、隔板，提供套餐的店家享受美食。上述實施細節與啟動時間，將邀集相關部會進行討論後，於近期對外公布。

五一連假將於明天展開，指揮中心特別推出「COVID-19疫情期間民眾假期生活防疫指引」，民眾於享受休假時光的同時，仍需落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，外出活動時，應維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持應佩戴口罩。並請留意自身及親友健康，如果出現發燒或呼吸道症狀，應佩戴口罩，不要外出，如需就醫，不要搭乘大眾運輸工具，以降低疫情風險。

(中時 )