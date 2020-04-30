弘文中學國一莊貽竣、謝昀佑、廖柏甯以「拐彎抹角」擦窗車最佳清潔路徑的運算，拿下台中市科展國中組第一名。（弘文中學提供／王文吉台中傳真）

弘文中學高一李家禎、廖翊婷以「細菌纖維素」製作中藥抑黴防霉鞋墊的可行性研究獲高中組植物學科第2名。（弘文中學提供／王文吉台中傳真）

弘文中學參加台中市科學展覽大放異彩，11件作品全數得獎，其中「拐彎抹角」擦窗車最佳清潔路徑的運算拿下國中生活與應用科學組第1名，「細菌纖維素」製作中藥抑黴防霉鞋墊的可行性研究獲高中組植物學科第2名，由於從生活中發現問題進而解決，雙雙再奪最佳創意獎，得獎率120％。

「拐彎抹角」擦窗車的指導老師賴玉艷表示，同學每到打掃時間，常看到班上同學擦不到高處窗戶或不想擦窗戶，聯想到在外面清潔玻璃的工人，得搭乘吊車冒生命危險擦洗大樓窗戶，所以我們能幫助他們解決問題嗎？

學生靈機一動，利用資訊課學到的程式語言Scratch3.0，利用它編程、運算擦窗面積及路徑長度，設計三大類擦窗路徑，再利用mblock轉換成Python相對應的程式語法，學生以此進行乾淨度、節能度及擦窗效能的比較討論。

未來希望再增加髒汙感測、洗窗乾淨程度或洗窗原理改良等研究，實際做出最速、最節能的擦窗車，讓機器充分取代人工，還能呈現省水、省電的功能，不管在教室、家裡、大樓「拐彎抹角」時，達到最佳經濟效益。

另一組團隊發現同學進專科教室脫鞋時，面露尷尬，探究是家中腳踏墊長黑黴菌而產生異味，媽媽也買過日本很夯號稱能吸濕排毒的中藥腳貼布。學生從這兩個問題發想，研究運用「細菌纖維素」製作中藥抑黴防霉鞋墊。

校長張輝政說，這兩組國一、高一團隊，小小年紀就有敏銳觀察力，透過自己力量幫助他人獲得更便利的生活，真的很佩服。今年11件參展作品全部得獎，其中5件挺進全國賽，還有2件拿下最佳創意獎，得獎率120％為全市之冠。

(中時 )