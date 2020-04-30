美國Fed（聯準會）例會決定維持利率幾近零水平政策，且表態全力支持振興經濟到底，另國際油價止跌回穩，於周三大漲，加上歐美、大陸新冠疫情多趨緩，激勵包括台股在內的亞洲地區主要股市，跟進周三歐美股市強彈腳步，周四也普遍大漲。

台股方面，台塑四寶受惠國際油價大漲，短線呈報復性強彈榮景；且半導體相關股票，包括台積電、穩懋、日月光投控、環球晶與聯發科等多持續勁揚，打臉外資日前看淡之評估報告，加上國泰金、富邦金、兆豐金、中信金及第一金等金融權值股也力挺多方，使盤勢早盤開高之後不回頭。

一路在行進間清洗信心不足浮額後，持續向高檔探路，一度收復年線與萬一大關，最高點曾來到11012點，尾盤雖稍受短線帽客獲利回吐賣壓打擊，使萬一關卡得而復失，但終場仍屹立在年線之上，加權股價指數大漲219.92點，為10992.14點，漲幅2.04%，成交2290.85億元。

店頭市場方面，各類股全面收紅，主攻部隊仍以電子族群掛帥，另外，生技、紡纖、電機、觀光與營建等類股也表現不錯，指數開高走高，大漲1.59%，報137.7點，持續與季線拉開差距，形成短中期均線明顯偏多格局，單日盤勢成交514.91億元。

匯市方面，新台幣兌美元匯價，今持續屹立2字頭，盤中一度大升1.31角，迄午盤暫報29.83元，仍大幅升值1.21角，顯示熱錢看俏台股波段發展，資金匯入國內意願再度提升。

業內人士指出，台股四月的月線係大漲逾1200點，而本周周線也強彈逾600點，且連續收復季線與年線等中期均線的重要關卡。

顯示在國家隊法人一路護持下，主力群、內資法人、大股東與中實戶等市場大戶，短期作多仍暫無後顧之憂，在盤勢已從前波低檔8523點強勢反彈，超過黃金切割率0.618下，一般而言，只要短線空方不認輸，則波段軋空架構仍相對可期，後勢值持續追蹤。

(工商 )