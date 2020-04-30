政府因應勞工身份別的不同，提供有不同的協助方案，例如減班休息（無薪假）勞工可申請充電再出發、安心就業計畫，失業勞工可申請失業給付、子女就學補助，自營作業無一定雇主勞工另有生活補貼，此外尚有紓困貸款及創業者緩繳貸款措施。北市勞動局為此30日成立「紓困單一窗口」便民措施，方便說明各方案計畫。

為了讓勞工掌握最適合自己的紓困方案，勞動局長陳信瑜表示，30日上路的紓困單一窗口便民措施，在實體服務部分，於市府1樓東側設置服務單一窗口，提供民眾諮詢服務。為方便現場即時說明，並於窗口設置QR code方便民眾連結查詢。

陳信瑜說，線上部分則有電話諮詢及網路服務2類，官網首頁除連結市府防疫專區外，另已增設連結勞動部紓困專區，方便勞工查詢；電話部分由於民眾常於洽辦原業務（如勞資爭議調解）時一併詢及勞工紓困資訊，故已責成科室主管要求同仁熟習各項勞工紓困內容，以利即時提供民眾諮詢服務。

另外北市議員簡舒培指出，許多失業民眾打市民當家熱線1999，詢問紓困方案，竟直接轉語音請民眾改撥勞動部專線，且全台六都唯獨北市如此做。

勞動局回應，因部分中央的勞工紓困措施，如失業給付，需向公立就業服務機構親自洽辦並接受就業諮詢；自營作業者或無一定雇主的勞工生活補貼，則由所屬職業工會辦理；勞工紓困貸款，則各別承作銀行有若干方案差異；類似這些申辦案件，民眾直接洽詢各該單位，便能得到服務或取得正確客製化訊息，所以確實有部分方案，勞動局仍需請民眾逕洽各該單位。

(中時 )