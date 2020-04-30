亞洲奧林匹克理事會日前公告2030申辦競標城市沒有「台北市」，北市體育局前年才親自告知體育局長李再立要競逐承辦資格，不料直到都已宣布申辦城市為卡達多哈及沙烏地阿拉伯利雅德，柯文哲才知道北市府未正式行文表達申請意願，對此，李再立無奈指出，體育署並未徵詢地方意見，直言體育署說法「不厚道」。

李再立表示，北市多次在媒體和會議上表達申請的高度意願，除非體育署輿情機制失能，不然這樣講真的很不厚道，且在2018年1月7日曾登門拜訪體育署長，表達北市承辦意願。

李再立還說，體育署說北市未發公文申請，但亞奧會今年1月23日有致函通知中華奧會申辦訊息，但整個過程北市府完全不知情，李再立認為這根本是假議題。

李再立也表示，亞奧會通常都是舉辦前8年決定承辦國，2030年亞運正常是2022年才要申請，對此議員游淑慧反問，「所以體育局不知道截止日期？」李再立回應，因體育署沒有告訴我們。

(中時 )