高雄巿議員陳致中30日質疑高巿府以防疫為名，限制學校在罷免投票中借場地，意圖讓投票所大排長龍，減低巿民投票意願；高巿府教育局長吳榕峯駁斥「我幹嘛，我無聊啊？」這是疫情考量、分散風險，不然有什麼關係。

吳榕峯說，全巿不包括國立學校有357所學校，因為疫情關係，教育局希望每所學校以借設2個投票所為原則，如果當地的里比較大，需要有更多的投票所，則是希望選委會、區公所等相關單位，可以跟學校一起來溝通。

他指出，因為疫情當下，學校出借後，將來要消毒、清理，誰要負責是需要講清楚的，如果因為疫情的關係，造成任何的感染，是高巿府教育局要負責？還是其他單位要負責？同樣需要講清楚，而不是公文來就照單全收。

對於陳致中懷疑，限制學校借場地當投票所，是意圖讓投票大排長龍、降低選民投票意願，或是讓選民跑錯地點，增加投票難度，吳榕峯回應，如果不是疫情考量、分散風險，借場地有什麼關係，「我幹嘛，我無聊啊？」

(中時 )