蔡英文總統上台後，我們已連續3年未能再參與世界衛生大會(WHA)，今年WHA即將召開會議，對此今天中央流行疫情指揮中心記者會上，指揮官陳時中表示，對於WHA參與，政府會持續向國際發聲，讓世界看的到台灣。

(中時 )