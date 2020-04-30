WHA將召開 陳時中：會持續發聲讓世界看到台灣 14:282020/04/30 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 WHA將召開，陳時中表示，會持續發聲讓世界看到台灣。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統上台後，我們已連續3年未能再參與世界衛生大會(WHA)，今年WHA即將召開會議，對此今天中央流行疫情指揮中心記者會上，指揮官陳時中表示，對於WHA參與，政府會持續向國際發聲，讓世界看的到台灣。 (中時 ) #WHA #召開 #陳時中 #會持續 #發聲 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫百日 陳時中感嘆：每天很緊張 16:042020/04/26 生活 疫情降溫 陳時中：思考適度放寬管制 16:592020/04/26 政治 國內連14天無本土病例 陳時中：考慮放寬防疫措施 17:112020/04/26 生活 紓困陳時中啟動關懷產業之旅 首站婚紗業 20:092020/04/26 財經 高雄兵推 陳時中：現在沒必要 21:212020/04/26 生活 短評／政治陳時中 04:102020/04/29 時論廣場 台灣參與WHA發言機率不到50％ 陳時中：若美國作主的話.. 11:122020/04/29 政治 被日媒點名下屆台北巿長 陳時中12字回虧 14:282020/04/29 生活 社論／你被陳時中洗腦了嗎？ 04:102020/04/30 時論廣場 防疫表現亮眼！媒體人兩句話形容陳時中 10:372020/04/30 政治 生活熱門新聞 金正恩沒死 美媒爆：腦出血失去語言能力 由叔叔胞妹掌權 - 生活 不敢罵練台生？張雅琴被轟軟掉 宅神一看雙標4霸氣開酸了 - 生活 打臉金正恩死訊 金與正推特秀合照 - 生活 替北韓洗錢掌握消息 金正恩驚傳腦死 - 生活 準「黃蜂颱風」各國模擬路徑曝光 氣象局：下周變天 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。