新型流感藥物法匹拉韋被視為對治療新型冠狀病毒疾病具療效，日本政府近日無償提供給荷蘭、菲律賓等38國，但其中並無台灣。專家諮詢召集人張上淳表示，法匹拉維是用於流感治療藥物，但對於新冠肺炎體外試驗沒有那麼理想，國內專家認為其效果有限，所以台灣未將法匹拉維納入處置藥物。

疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳則指出，實則該藥在新冠肺炎初期在大陸爆發時，有些醫院表示使用該藥有些改善，因此被視為可治療新冠肺炎選項之一，但也有研究發現實則在治療上沒那麼有效，且以台灣的臨床上，並沒有特別有效，因此在臨床處置的指引中並沒有把此藥列入，並不是台灣臨床上急迫需要的藥物。張也指出，台灣為了流感日前也已儲備了一批法匹拉韋。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，事實上在之前，日本有徵詢過我方需求，但因國內有小量儲備，由於專家對其使用在新冠肺炎，證據不太夠，因而婉謝日方，有需要會再聯繫。

(中時 )