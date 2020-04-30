以投資菲律賓水牛島市博弈事業當幌子，實際卻從事吸金犯罪的菲律賓雙龍集團老闆杜禹翰，他的胞妹杜凱玲，外逃大陸再轉往菲律賓，被台中地檢署發布通緝，經菲律賓移民局與調查局合作，在杜女簽證到期後將她逮捕，30日中午押返台灣，送往中檢歸案。

杜凱玲與她哥哥杜禹翰、丈夫許仁德等自2016年4月到11月間，對外宣稱杜禹翰及陳昆聯分別是菲律賓雙龍國際集團的總裁、副總裁，集團旗下設有台灣大坵島國際開發等公司，以投資「詠澤泰RICH水牛島土地開發案」，並保證提供高額利息及推薦獎金名義對外違法吸收資金達2億1000萬元，涉嫌違反銀行法，但是杜凱玲在2016年10月26日就出境到大陸上海再輾轉前往菲律賓，台中地檢署在2019年6月25日發布通緝。

杜女是以投資移民身分在菲律賓居留，但是調查局駐菲律賓法務祕書、移民署駐菲移民秘書通報菲律賓移民局杜女在台遭通緝，由菲移民局將杜女列為黑名單，並成功掌握杜凱玲在菲動向，今年2月17日下午杜女簽證到期，菲律賓移民局發動逮捕，到馬尼拉將杜女逮獲，並押解返台。

調查局強調，杜女的哥哥杜禹翰目前仍在逃，調查局仍持續透過駐外法務祕書與各國執法單位合作，將杜禹翰緝返歸案。

(中時 )