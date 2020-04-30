高雄71期重劃完工通車 釋出近16公頃商業用地。(翻攝自高雄市政府官網)

總面積約24.7公頃的第71期重劃區，工程歷經3年，30日完工，將釋出近16公頃商業用地，並順利打通自由路與復興路，由高雄市長韓國瑜主持通車典禮。

韓國瑜表示，第71期市地重劃區工程，總共開闢了15條計畫道路，其中，最重要的、也是最困難的，就是打通自由路與復興路，工程施工期間遭遇最大的難題，就是多達17棟合法建築物的拆遷，多達6處路口的民生管線遷移問題。

韓國瑜說，第71期重劃區內的中央50米寬園道、以及3處公園的闢建工程，是由工務局辦理，在不久的未來，高雄車站的城市環境，將徹底改觀，而交通路網的健全，更可以活絡舊市區商圈都市發展，重劃土地更可作為未來商業發展的腹地。

高雄地政局長黃進雄表示，第71期重劃區總面積約24.7公頃，車站專用區約9.8公頃，特定商業區約5.6公頃及商業區約0.5公頃，重劃後，可取得公園用地1.1公頃、廣場用地0.3公頃、園道用地4.8公頃、以及道路用地2.6公頃，總共8.8公頃的公共設施用地。

黃進雄指出，71期重劃開發，將原本鐵路用地，開發成為商業區與50米寬的生態綠廊道，而且鐵路地下化後站前後驛縫合，原高雄車站沿線老舊社區，將因重劃而活絡起來，重劃後，土地都已完成分配，並可陸續辦理點交。

高雄市第71期重劃區，位於原高雄火車站及站體兩側鐵道延伸，範圍四週，南以建國二路、北至九如二路為界，東側以民族一路、西側至哈爾濱街，重劃區最大地主是台灣鐵路管理局，另有不到3％為私人土地。

(工商 )