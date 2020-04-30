詹惟中、陳為民近日錄小禎主持的年代節目《聽媽媽的話》，暢聊「媽媽的『神』奇經驗」。喜好騎重機的陳為民，曾被濟公師父叮嚀別闖紅燈，鐵齒的他不信警告，沒想到不出三天就發生驚險車關。詹惟中也曾遇過多次車關，有次騎摩托車飛出去，「頭在客運的輪子前面」，場面生死一瞬間。

經常騎著重機跑山兜風的陳為民，自認車會騎快、會亂停，但就是不會闖紅燈，沒想到有次去濟公師父問事，被師父叮囑別闖紅燈，但他鐵齒不信警告，沒想到不出三天就發生驚險車關。陳為民當時到苗栗拍戲，看鄉下沒什麼人，略過眼前紅燈繼續行駛，「我不知道哪根筋不對，就轉了，轉的那瞬間我就覺得怪」，果然上高速公路沒多久，陳為民從四線道往內切，「一切到最內線，我就失速了」，他形容那次失速如電影場景，「我繞過一輛行駛中的汽車，像特技這樣繞了一圈，最後我逆向正正的停在旁邊的緊急救援道」。

詹惟中曝驚險經驗。（年代提供）

詹惟中也表示自己也遇過多次車關，一次是騎摩托車飛出去，「頭在客運的輪子前面」，生死一線引起現場媽媽們譁然。還有一次詹惟中騎摩托車載友人，輪胎遭刺，不然就是開車行駛高速公路時爆胎。詹惟中傳授四法可避車關，一是「破財換車」；二是「把車子維修檢查」；三是「與人共乘」；四是「輕敲自己的車」皆可消災解厄。

(中時 )