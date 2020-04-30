張允曦（小8）過去曾和嚴爵有段情，4年前疑男方劈腿女經紀人，分手過程鬧得滿城風雨，近期羅志祥（小豬）被前女友周揚青在微博寫下千字文，抖出私生活混亂、愛約炮又和旗下女藝人有不正當關係，小8今日出席日藥本舖公益活動時，談及過去和嚴爵分手過程，坦言自己也寫過分手信，但當時並未公開，「寫了好幾封吧，當時心情需要抒發，文字是一個管道」。

交往嚴爵不到半年就分手，更提到分手信中寫下不少謾罵、不公不義、不堪入耳的事，但未公開原因「沒有要讓他一級斃命」，小8表示「當時情緒很波濤洶湧，我用文字記錄下來，看似是傷痕，但現在回頭看，我還是一樣漂亮、做我的事演我的戲」，還搞笑說「卵子還在醫院」，但她認為現在生活很快樂，喜歡自己的狀態，更感謝嚴爵「唯一感謝的事，是他讓我認識上帝，沒有他拉著我的手去教會，可能我對『上帝』的概念只是名詞」。

《姊妹們 追吧》日藥本舖特助謝長佑(左起)、公益大使張允曦(小8)、和現代婦女基金會代表林靜怡合影。（東森提供）

小8認為，現在回頭看當時「戀愛都是你情我願的狀態，看似劈腿外遇的人是錯，但這只是表象，一段感情不是只有一方，不是對錯去論斷感情」，更表示「我相信三、四年前的事，現在回去看，（分手）是我做過數一數二勇氣的事，尤其分手或知道自己不要什麼，都需要勇氣。」至於被問到現在是否比較不會看走眼？小8尷尬笑說「好像還是不太會，一直到大家知道這位…」。

小8透露曾抓包交往6年的初戀男友劈腿，當時是偷登入男友帳號發現，因為有次聽到男友和兄弟對話，「我約xx看電影，小8在家她又不知道」。小8當時用男友帳號登入msn，有個女生敲訊息，直接說「今晚去你家」，小8則回絕，沒想到那女生竟說「那明天去你家看電影，如果你女友在旁邊，就回答『哈』我就知道」，讓小8當場心死，立刻和男友攤牌分手。

《姊妹們 追吧》張允曦(小8)化身一日打工仔。（東森提供）

小8認為一段關係中若有問題，一定有徵兆，「女生如果覺得可以改變男生，都是幻覺，因為女生不可能是張老師」，她更一度因沒安全感，會習慣看男友手機，過去更會把男友手機通話時間對比播出時間，就可知道有沒有刪對話紀錄，不過現在網路通話越來越難抓，她也喊話情侶交往「不要騙人」。

(中時 )