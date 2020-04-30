新冠肺炎疫情讓人們進出許多場所都必需量測體溫，落實體溫監控，日商愛普生（EPSON）攜手台灣智慧眼鏡整合研發製造商佐臻公司共組「台日防疫國際隊」，發展可以即時探測體溫的智慧眼鏡，成為防疫的新利器。

業者表示，以智慧眼鏡設備搭配熱成像應用，可以提供防疫安檢人員更即時、機動性更高的體溫監控方式。台灣愛普生視覺科技營業部資深協理黃少白表示，Epson Moverio BT-300雙眼穿透式智慧眼鏡的AR機動體溫偵測應用，採用專門針對人體測溫的熱成像相機，精確度達0.5度，可有效幫助第一線的防疫人員，在保持社交距離的同時，得到更準確的測溫結果。

在機動性的優勢上，可讓防疫人員隨身配戴，並保持1-1.5公尺的安全社交距離，輕鬆的透過眼前大畫面，進行巡邏式的體溫監控與即時情報分享，加強疫情防備。

佐臻的人臉辨識功能與客製化記錄員工體溫，用在捷運、高鐵等大眾交通運輸工具車站內的龐大人流，以及百貨商場、夜市等人潮聚集場所，防疫安檢人員可定時或隨機的進行溫度偵測巡邏，更進一步做好防疫維護與控管。

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(中時電子報)