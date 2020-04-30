指揮中心證實：台駐法人員確診新冠肺炎 14:312020/04/30 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心證實：台駐法人員確診新冠肺炎。（圖／本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心證實我法國駐外人員確診新冠肺炎，指揮官陳時中表示，其在4月23日採檢，4月27日確診，依法國規定，確診者需居家隔離，這名駐外人員中現在法國居家隔離中。 (中時 ) #法國 #駐外人員 #證實 #確診 #4月 也許您會感興趣 推薦閱讀 有抗體仍確診 磐石艦再添1例 04:102020/04/26 生活新聞 新冠全球死亡人數破20萬 確診將破300萬 04:432020/04/26 國際 高市添1例海軍確診 足跡不公布原因曝光 12:042020/04/26 生活 今日零確診 新冠肺炎累計429例 13:542020/04/26 生活 連14天無本土確診 防疫擬鬆綁 04:102020/04/27 生活新聞 全球85位台僑確診新冠肺炎 24人死亡 12:132020/04/27 政治 新冠全球破300萬確診 美國佔近三分之一 04:422020/04/28 國際 連兩天0確診 網驚：海軍女友天生神力？ 08:272020/04/28 政治 連3天零確診 網見一數字亢奮：五月目標是它！ 20:382020/04/28 生活 連4日零確診 遠傳網路門市推「0確診」快閃優惠 16:472020/04/29 生活 生活熱門新聞 不敢罵練台生？張雅琴被轟軟掉 宅神一看雙標4霸氣開酸了 - 生活 打臉金正恩死訊 金與正推特秀合照 - 生活 金正恩沒死 美媒爆：腦出血失去語言能力 由叔叔胞妹掌權 - 生活 替北韓洗錢掌握消息 金正恩驚傳腦死 - 生活 準「黃蜂颱風」各國模擬路徑曝光 氣象局：下周變天 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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