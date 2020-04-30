友達(2409)公布第1季財報，單季合併營收為536.9億元，季減13.4％，毛損率為0.7％，營業淨損率為10.1％，歸屬母公司業主之淨損為49.9億元，每股虧損0.53元，較上季每股虧損0.92元有所收斂。

出貨量方面，第1季大尺寸面板出貨量約2,242萬片，季減15.5％；中小尺寸面板出貨量約2,952萬片，季減21.2％。

友達指出，適逢產業傳統淡季，再加上新冠肺炎疫情影響，公司整體出貨面積減少，導致公司第1季營收較上季衰退，但公司持續致力於產品組合調整及成本控管，虧損幅度較上一季收斂。財務結構方面，淨負債比24.9％，仍維持在相對穩健的水位。

第2季疫情對經濟前景及終端需求的影響程度，尚不明朗。面對大環境的高度不確定性，友達將持續執行撙節支出以保留現金，並快速調整產品與生產組合，以掌握瞬息萬變的商機。

(時報資訊)