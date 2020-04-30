台中60歲邱姓女子平時身體狀況不錯，日前卻出現莫名頭暈、頭痛、視力模糊等情況，她心覺奇怪，到醫院接受腦部核磁共振檢查，竟發現是腦下垂體腫瘤導致頭暈等症狀，她擔心手術治療要剃光頭、一度拒絕接受，所幸經微創腦內視鏡手術，不但解決腫瘤問題，也保有美麗外貌。

亞洲大學附屬醫院神經外科主治醫師鄭宇凱指出，腦下垂體腫瘤多數為良性，但腦下垂體長出腫瘤可能導致身體賀爾蒙失調，進而出現月經週期不正常、肥胖或骨質疏鬆等症狀，且腫瘤超過1公分更可能壓迫視神經，造成視力模糊、頭痛等情況。

許多罹患腦下垂體腫瘤的患者因擔心手術必須剃光頭、打開頭骨，多數會拒絕治療，甚至導致病情延誤。鄭宇凱說，隨著醫療技術進步，內視鏡也被運用在腦部手術中，其可將鏡頭直接伸到病灶前方一公分左右位置，較傳統顯微鏡手術更精準，但因目前只有2D影像，執刀醫師經驗很重要。

鄭宇凱強調，腦下垂體位於頭顱底正中央，若採用傳統開顱顯微手術治療腦下垂體腫瘤，必須小心避開10至20公分的腦部神經血管，若改以內視鏡手術則藉由鼻孔進入，傷口只有2公分大小，手術時間短且安全性高、恢復快。

(中時 )