中央流行疫情指揮中心今（30）日宣布，台灣再次零確診，味全龍隊感謝第一線防疫英雄的守護，讓中華職棒於世界棒壇率先開打，第一時間宣布公益行動，讓愛心延續。味全龍線上商城今日內滿千五折，今日結單所得扣除成本後，將全數回饋基層棒球。

味全龍近期在二軍例行賽創本季最長的七連勝紀錄表現亮眼，球隊表示，這都要歸功第一線防疫英雄，讓中華職棒可在這波全球疫情中於世界棒壇率先開打，為讓這份愛心延續，味全龍也透過林瑋恩、林驛騰、林孝程、林旺衛、林子昱等小將下五林帖，宣布即時起到今晚23:59分止，線上商城(https://www.wcdragons.com.tw/ ) 將推全館商品滿千享五折優惠，今日結單所得扣除成本後，將全數回饋基層棒球，味全龍邀請所有民眾響應，一起挺防疫、做公益，延續台灣好「棒」！

味全龍表示，創辦人魏應充自球隊復出後，經常鼓勵球隊要回饋社會、做公益，球團為呼應創辦人的行善公益理念，除在今年開訓當天進行造血幹細胞捐贈驗血活動，也持續規劃各項公益行動。

為力挺防疫，球隊也將持續落實聯盟要求防疫工作，除了每日球隊抵達球場進行體溫量測、消毒外，若有任何身體不適的球員也會立即隔離觀察，同時叮嚀球員少外出，做好身體健康自主管理，期待疫情早日退散，有機會跟所有民眾、球迷ㄧ起球場見！

(中時電子報)