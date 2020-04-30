新北市長侯友宜今日上午11時視察金山老街，他表示，五一連假將至，特別視察金山老街人流、車流管制點，老街人數約可容納750人，進出都需測量體溫、佩戴口罩，若車流超過50％，車輛只出不進。

侯友宜表示，管控有3階段，第1階段為全面監控；第2階段當人流、車流達一定的量，只出不進，第3階段人潮太多，就全面封鎖管控，新北市連假要控管的景點有157個地方，其中人潮較多的地方有72處，會透過EOC全程掌控，也會視狀況調整管控步調。

(中時 )