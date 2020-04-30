新北》金山老街人流嚴格控管 侯友宜：若超量只出不進 15:272020/04/30 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 五一連假將至，新北市長侯友宜今日上午11時視察金山老街，他表示將嚴格控管人流、車流。（新北市金山區公所提供／賴彥竹新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今日上午11時視察金山老街，他表示，五一連假將至，特別視察金山老街人流、車流管制點，老街人數約可容納750人，進出都需測量體溫、佩戴口罩，若車流超過50％，車輛只出不進。 侯友宜表示，管控有3階段，第1階段為全面監控；第2階段當人流、車流達一定的量，只出不進，第3階段人潮太多，就全面封鎖管控，新北市連假要控管的景點有157個地方，其中人潮較多的地方有72處，會透過EOC全程掌控，也會視狀況調整管控步調。 (中時 ) #階段 #老街 #侯友宜 #車流 #金山 也許您會感興趣 推薦閱讀 防五一連假人潮 侯友宜重申：三階段管控 11:582020/04/26 政治 葉金川認為封城不實際 侯友宜：防疫視同作戰 12:072020/04/26 政治 錢櫃大火5死 侯友宜：防疫不忘市政 相信柯會做好 10:162020/04/27 政治 錢櫃大火新北3人罹難 侯友宜赴板殯慰問家屬潰堤 12:502020/04/27 政治 板橋錢櫃曾被貼紅單 侯友宜：改善完畢仍會隨時抽查 11:552020/04/28 生活 報案打110被警訓斥 侯友宜震怒：不可思議 10:122020/04/29 社會 惡意關消防直接停業 侯友宜：公安沒有比例原則 10:422020/04/29 社會 報案打110被警訓斥 侯友宜震怒：不可思議 11:202020/04/29 社會 見少年挨打call 110還被罵 侯友宜怒點名永和分局長 12:432020/04/29 政治 1968 APP引地方論戰 侯友宜：這項服務有意義 15:502020/04/29 生活 生活熱門新聞 金正恩沒死 美媒爆：腦出血失去語言能力 由叔叔胞妹掌權 - 生活 不敢罵練台生？張雅琴被轟軟掉 宅神一看雙標4霸氣開酸了 - 生活 打臉金正恩死訊 金與正推特秀合照 - 生活 替北韓洗錢掌握消息 金正恩驚傳腦死 - 生活 準「黃蜂颱風」各國模擬路徑曝光 氣象局：下周變天 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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