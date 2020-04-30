林森錢櫃火災釀成悲劇，許多議員針對補習班安檢也相當關心，議員游淑慧指出，從教育局網站連結前往建管處查詢消防安檢數據，竟看到數據還停留在10年前未更新，近期安檢的數據也都沒有在網站上看到，游淑慧要求教育局近期應改善，並加強對大型補習班的消防安檢；另外，針對高中學測數學分流新制，議員鍾沛君也希望教育局能召開說明會。

108課綱高中數學新制，讓許多高一生和家長相當頭痛，教育部原承諾近期將公布大學各系參採科目，但因疫情而延後，議員也提出，教育局在選科上應召開說明會，讓學生了解新制該如何選科。

111年學測數學分流數A、數B，繁星和個人申請也分為「單採」和「兼採」，讓新進的高一生毫無頭緒，鍾沛君建議，教育局在近期能多辦說明會，讓學生對新制能充分了解，雖新制是由中央決定，但教育局也必須輔助召開說明會輔導；教育局指出，近期都有召開說明會，並找對新制較了解的人員來向學生說明。

台北市教育局長曾燦金今早赴議會教育委員會工作報告，議員質詢也聚焦在補習班消防安檢，游淑慧在教育局官方網站發現，連結到建管處的消防安檢數據竟長期未更新；對此教育局表示，近期會行文內政部，在火災之前，教育局和建管處配合，定期針對補習班安檢，除了近期的防疫稽查外，消防安檢也有持續稽查，公安不合格的情況大多為滅火器不足、公安保單逾期等樣態。

(中時 )