何時停開記者會？ 陳時中這樣說 14:402020/04/30 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 何時停開記者會？ 陳時中表示，還沒想好，也許可以改成2天1次。（疾管署直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情肆虐全球，政府也成立中央流行疫情指揮中心並天天召開記者會說明每日最新疫情狀況，但因為台灣地區已連續五天未新增確診病例，因此今天指揮中心記者會上，媒體詢問怎樣的情況會考慮暫停記者會，讓大家鬆口氣？對此指揮官陳時中表示，還沒有想到這個，也許以後先從兩天開一次記者會開始，讓大家休息一下，視情況將記者會的間隔時程拉長一點。 (中時 ) #記者會 #陳時中 #情況 #停開 #新冠肺炎 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫百日 陳時中感嘆：每天很緊張 16:042020/04/26 生活 一分鐘快速懂 今日疫情記者會重點 16:452020/04/26 生活 疫情降溫 陳時中：思考適度放寬管制 16:592020/04/26 政治 國內連14天無本土病例 陳時中：考慮放寬防疫措施 17:112020/04/26 生活 短評／政治陳時中 04:102020/04/29 時論廣場 台灣參與WHA發言機率不到50％ 陳時中：若美國作主的話.. 11:122020/04/29 政治 被日媒點名下屆台北巿長 陳時中12字回虧 14:282020/04/29 生活 質疑水神卻拿不出證據 綠委吳玉琴慘遭打臉 16:082020/04/29 生活 社論／你被陳時中洗腦了嗎？ 04:102020/04/30 時論廣場 防疫表現亮眼！媒體人兩句話形容陳時中 10:372020/04/30 政治 生活熱門新聞 不敢罵練台生？張雅琴被轟軟掉 宅神一看雙標4霸氣開酸了 - 生活 打臉金正恩死訊 金與正推特秀合照 - 生活 金正恩沒死 美媒爆：腦出血失去語言能力 由叔叔胞妹掌權 - 生活 替北韓洗錢掌握消息 金正恩驚傳腦死 - 生活 準「黃蜂颱風」各國模擬路徑曝光 氣象局：下周變天 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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