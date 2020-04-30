新冠肺炎疫情肆虐全球，政府也成立中央流行疫情指揮中心並天天召開記者會說明每日最新疫情狀況，但因為台灣地區已連續五天未新增確診病例，因此今天指揮中心記者會上，媒體詢問怎樣的情況會考慮暫停記者會，讓大家鬆口氣？對此指揮官陳時中表示，還沒有想到這個，也許以後先從兩天開一次記者會開始，讓大家休息一下，視情況將記者會的間隔時程拉長一點。

(中時 )