鐵路警察高雄分局長陳順和到李家關心，並表示全力支持檢察官上訴。（張亦惠攝）

去年7月鐵路警察李承翰遭刺身亡，嘉義地方法院30日一審宣判鄭嫌無罪，李承翰父母難以接受這個結果，並認為最少應判無期徒刑，鐵路警察局高雄分局長陳順和也代表到場關心。

李承翰父母認為這個結果相當不合理，不少親友打電話來關心，李承翰父親堅持每次開庭皆要出席，想要了解一切，李父痛心指出，這樣的判決完全沒考慮被害人及家屬，且鄭嫌開庭時表現十分正常，出庭時法官傳喚的證人也都說鄭嫌表現很正常，不解為何被判無罪。

李家目前仍保留李承翰生前的泡茶用具，連房間也沒有更動，李母說，聽到判決當下相當痛心，全身無力，這樣的判決之下，以後誰還敢當警察，希望至少要無期徒刑，不要讓鄭嫌再出來害人。

陳順和說，李承翰年紀輕輕處理補票糾紛遭人持刀刺死，嘉義地方法院竟做出無罪判決，對這樣的宣判無法接受也跟家屬一樣非常痛心、無奈、遺憾，另也支持檢察官上訴，且會替家屬聘請律師上訴到底，陳也表示，定要捍衛警察執法尊嚴，否則未來警察職權恐遭受更多威脅。

被害犯罪人保護協會指出，這個判決連一般人都無法接受，更何況是家屬，長期協助李承翰家屬以來李父、李母皆相當理性，生活也已漸漸調適，這次判決結果又對他們產生衝擊，未來會繼續協助家屬。

(中時 )