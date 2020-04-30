新肺疫情衝擊擴大，房市旺季不旺，五大房仲4月旗下門市交易量普遍月減5~10%、年減10~15%。房仲業者指出，面對「史詩級」疫情，買方出價意願降低，房市交易量縮尚不算劇烈，不過近來0確診反而讓屋主更惜售，交易量欲大不易。

各房仲品牌自結4月門市交易量，信義房屋月變動持平、年減17%，永慶房產集團月減11%、年減14%，住商機構月減7.8%、年減4.4%，中信房屋月減8.4%、年減11.1%，台灣房屋月增0.5%、年增5.6%。第一季以來的交易暢旺，隨著疫情擴大，已漸漸開始衝擊房市購屋信心。

3月底全球疫情擴大、股市重挫，房市跟著起伏，信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，面對史詩級疫情、經濟休克與國際股市大幅修正，4月交易量減少幅度幅並不算太劇烈，疫情至今僅改變民眾購屋信心，並未扭轉實質的購屋需求，全台總價1000~1500萬元的產品交易量仍穩定，央行降息後也開始出現一些由「由租轉買」的客戶。

曾敬德表示，隨全球超級量化與疫情趨緩，4月下旬買氣明顯優於4月上旬，「股市回穩、加零發酵」有助於遞延買盤逐漸回籠。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，4月看屋量並沒有減少，只是出來看屋的民眾，普遍抱持撿便宜心態，出價意願較3月降低約一成，反觀屋主因降息減緩急售壓力，「0確診」更讓部分屋主惜售，買賣雙方價格認知差距難以拉近，交易量欲大不易。

第一季全台建物買賣移轉棟數約6.93棟、年增7.9%，特別是2、3月的建物買賣移棟數並沒有衰退，甚至還都微幅成長，房地產業所受衝擊並不如其他產業來得大，業者普遍認為，疫情衝擊尚未結束，全球消費動能萎縮，國內就業市場裁員、無薪假危機，都可能出現財務緊縮而暫緩購屋計畫，第2季房市並未具轉為樂觀的條件。

(工商 )