為歡慶台灣連續5天零確診，晶華國際酒店集團旗下品牌飯店Just Sleep捷絲旅台北西門館、宜蘭礁溪館及礁溪晶泉丰旅祭出「零確診住宿優惠專案」，凡衛生福利部疾病管制署宣布當日零確診，自宣布起至當晚19點整，就可立即預定5月份客房，週一至週四入住享優惠，以捷絲旅台北西門館為例，精緻雙人房兩天一夜最低只要1000元，原價8000元，等於下殺至1.2折起，相當超值。專案更大方加碼延長退房時間至下午14:00，天天零確診、天天享優惠！

此外，疫情期間，捷絲旅台北西門館也特別為警消醫護人員辛勞獻出最優惠的「警消醫護加油棧住房專案」即日起至6月底憑證件限本人入住，不限平假日，每房每晚含早餐只要1600元起，再加贈免費停車每房乙輛，24小時住好住滿，提供警消醫護人員住宿休息好處所，睡飽飽、睡好好，補足體力再出發，為對抗疫情加油打氣。

(工商 )