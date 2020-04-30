澎恰恰日前爆出遭黑道討債輕生消息，《話山話水話玲瓏》製作單位立刻表達關心，澎哥則笑回「那是個大烏龍笑笑就好」，讓人安心不少。澎恰恰當年曾與許效舜以《鐵獅玉玲瓏》節目紅遍大街小巷，兩人最近在《話山話水話玲瓏》合體，更請來許效舜徒弟黃鐙輝三代同堂，其樂融融，黃鐙輝卻趁機向師公澎恰恰控訴師父許效舜積欠奶粉錢，黃鐙輝表示，許效舜曾在他小孩出生時承諾要幫忙付奶粉錢，結果只付了第一個，後面兩個都沒付，請澎恰恰主持公道。許效舜聽完笑罵黃鐙輝：「師父是鼓勵你生小孩，沒想到你生個沒完，到底是要生幾個！」

澎恰恰爆料昔日錄影時，身為師父的他要開車去載徒弟許效舜，到了還要傳訊息提醒許效舜，看到許效舜腳不方便還要幫他開車門，沒想到上路後，因為繞了一點路就被許效舜罵：「你是要浪費多少時間在車上？」曾為許效舜司機的黃鐙輝頓時回憶湧現，他舉例塞車時就會被許效舜罵「你的人生就塞在這裡了！」、「你正面不開開反面！」許效舜忍不住反擊：「坐黃鐙輝的車真的壓力很大，每次跟他說左轉他就會右轉，經過收費站時，明明有只排兩台車的，他一定去排五台車的那道！」

(中時 )