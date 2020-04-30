4 月 24 日上市的蘋果(Apple Inc.)新入門款手機─第 2 代 iPhone SE，就要出現新對手了！德國網站預測，Google 研發中的中階手機 Pixel 4a 有可能在 5 月 22 日上市，新機的入門價格預測是 399 美元，正巧跟鎖定中階市場、定價 399 美元起跳的第 2 代 iPhone SE不謀而合，代表兩者很快將在市場上正面對決。

3 月初 Google 就宣布取消今年的 I/O 2020 開發者大會，讓原本預期在會中發表的 Pixel 4a，亮相日期變得難以預測。專注報導 Android 陣營資訊的《Android Police》網站引述德國 Caschys Blog 的說法指出，他們自運營商 Vodafone 內部文件中發現 Pixel 4a 在歐洲地區將會在 5 月 22 日上市。這個日期之所以值得留意，是因為按照原本 Google I/O 舉辦日期(5/12-5/14)來推敲，Google 大多會在發表後 2 周內新品上市，也就是說 5 月 22 日的推測頗為合理。

另外值得留意的是，在此之前 Caschys Blog 也曾準確曝光過 Vodafone 在歐洲地區上市 Pixel 3a 的日期以及價格，因此今年度他們的推測也格外引起注意。在此之前，已經有爆料達人曝光過 Pixel 4a 的包裝盒，表示 Google 正在如火如荼的準備讓新機上市，而且已距離正式上市的時間不遠。對此台灣的《ePrice》網站先前報導，根據他們的消息來源，今年度 Pixel 4a 也會在台上市，但是與其他市場之間相隔時間比較久，預計落在 7 月份。

關於 Pixel 4a 的規格，綜合網路消息，預計會採用 5.81 吋螢幕(解析度2340 x 1080)、搭配高通 Snapdragon 730 處理器、4GB RAM + 64GB ROM，電池 3080 mAh。前相機是 800 萬畫素、主相機則是 1200 萬畫素，可拍 4K 影片。搭配 USB Type-C 連接埠，機身背面有指紋辨識位置。並延續 Pixel 3a 系列的做法，保留了 3.5 mm 耳機孔。預計搭載 Android 10 系統，支援藍牙 5.0，並不支援 5G，僅支援 4G 網路。

先前知名爆料達人 Evan Blass (@evleaks)曾分享過 Pixel 4a 的預訂價格將會與2019 年的 Pixel 3a 一樣從 399 美元起跳。而 Pixel 3a 在台上市的價格是 NT$14500，而這會不會就是 Pixel 4a 在台的上市價格，令人好奇。

(科技)