中央流行疫情指揮中心今天公布新冠肺炎防疫期間的生活指引，其中一項呼籲民眾戶外活動以白天為佳，讓人不解。指揮中心發言人莊人祥表示，夜晚視野模糊，較不容易掌握出遊接觸對象。

莊人祥表說，現階段並不鼓勵民眾在晚上出遊，怕天黑不易掌握出遊接觸對象。至於聚餐部分，鼓勵業者將環境內人與人的距離拉長，並用隔板間隔。

(中時 )