晚上不能戶外活動？指揮中心：難掌握接觸者 14:442020/04/30 中時 陳人齊 、中時電子報、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 戶外活動白天為佳？指揮中心：天黑難掌握接觸者。圖為莊人祥 。(圖／本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今天公布新冠肺炎防疫期間的生活指引，其中一項呼籲民眾戶外活動以白天為佳，讓人不解。指揮中心發言人莊人祥表示，夜晚視野模糊，較不容易掌握出遊接觸對象。 莊人祥表說，現階段並不鼓勵民眾在晚上出遊，怕天黑不易掌握出遊接觸對象。至於聚餐部分，鼓勵業者將環境內人與人的距離拉長，並用隔板間隔。 (中時 ) #出遊 #戶外活動 #為佳 #指揮中心 #莊人祥 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 五一連假出遊 指揮中心：建置系統讓民眾先知景點人流 14:182020/04/26 生活 林森北路錢櫃大火 指揮中心呼籲防疫期間少去 15:112020/04/26 生活 磐石艦群聚已一周 指揮中心：最緊張時期已過 16:442020/04/26 生活 普篩才能解開無感染源3大疑點 04:102020/04/27 生活新聞 陳時中「川普化」 04:102020/04/27 時論廣場 郵差、外送員簽收 指揮中心：將採電子化 15:172020/04/27 生活 台南景點警示最多黃偉哲不爽 指揮中心：應該感到高興 15:162020/04/27 生活 全民健保行動快易通APP能捐口罩 指揮中心：護台灣助世界 15:202020/04/27 生活 郵差簽收 指揮中心：將採電子化 16:572020/04/27 生活 忙到老媽看不到人 莊人祥尷尬：會記得請安 14:162020/04/29 生活 生活熱門新聞 不敢罵練台生？張雅琴被轟軟掉 宅神一看雙標4霸氣開酸了 - 生活 打臉金正恩死訊 金與正推特秀合照 - 生活 金正恩沒死 美媒爆：腦出血失去語言能力 由叔叔胞妹掌權 - 生活 替北韓洗錢掌握消息 金正恩驚傳腦死 - 生活 準「黃蜂颱風」各國模擬路徑曝光 氣象局：下周變天 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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