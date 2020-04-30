台東縣民矚目的台東故事館委託經營管理案，台東縣政府經2次公告後已於4月29日上午開標，計有4家投標廠商符合資格，將於近期內辦理評選會，選出下一個進駐台東故事館的團隊，台東縣府文化處表示，會嚴格把關參與的投標者，為鄉親徵選進駐台東故事館的優質廠商。

誠品書店與台東縣政府合約將於5月1日期滿，台東縣政府在3月19日進行第1次公告招標，因無人投標而流標，誠品書店隨後發出聲明表示，台東店營業至4月30日，無意續留台東，台東縣長饒慶鈴則強調，「下一個接棒台東故事館的經營團隊，一定會守住文化，創造新機，帶給台東人另一種的幸福。」

台東縣府文化處長鍾青柏表示，此案2度公告後對包含誠品在內之藝文營運團體進行邀標，縣府堅持廠商應以藝文內涵為營運主軸，新駐廠商將在台東故事館繼續為台東縣民提供藝術、文化、展演等活動，持續為台東創造在地的藝文能量，若是此次投標廠商無法達到理想標準，不排除第3次公告的可能。

初步了解目前4間符合資格廠商，有3間是在地業者，有2家是書店，1間為經營火鍋及簡餐的複合式餐廳，最後1間則是文創手工藝店。

台東縣政府表示，台東故事館有優秀的硬體條件與極佳的地理位置，是機能完整的成熟商圈，且開出了長達9年10個月的優惠租約。鍾青柏指出，縣府充分理解民眾對該場域的情感與高度期待，也對該場域有高度信心，將對廠商提出的營運計畫嚴格把關，一定會徵選出縣民滿意的優質廠商。

(中時 )