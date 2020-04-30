現場介紹校園常見病媒蚊幼蟲、成蟲及誘卵桶、誘殺桶等環境防治工具，避免登革熱疫情擴散。（張妍溱攝）

新冠肺炎疫情趨緩，天氣逐漸炎熱，台中市衛生局針對校園登革熱推動防治3箭，包括，「環境管理」、「衛教宣導」、「師生健康監測」等，30日於中興大學內宣誓示範，介紹校園常見病媒蚊幼蟲、成蟲及誘卵桶、誘殺桶等環境防治工具，避免登革熱疫情擴散，讓學生安心就學。

台中市衛生局長曾梓展說，第1箭「環境管理」為定期檢查、清除孳生源、設置誘卵桶與誘殺桶、成立學生志工稽查隊；第2箭「衛教宣導」，流行季前、寒暑假前旅遊與海外志工、外籍師生衛教宣導；第3箭「師生健康監測」，師生國外旅遊史的健康監測機制建檔，若疑似症狀儘速協助就醫。

曾梓展提醒，民眾具登革熱流行地區旅遊史的疑似病例，請醫師加強疑似病例通報，並適時使用登革熱NS1快速診斷試劑，以及早診斷及防治。副市長陳子敬指出，台中市今年截至4月27日止，登革熱病例數5例，皆為境外移入個案。梅雨季將至，呼籲民眾針對積水容器，巡、倒、清、刷4步驟，杜絕登革熱傳播。

台中市政府公告登革熱防疫措施，自5月1日起如未主動清除導致孳生病媒蚊幼蟲，將依傳染病防治法開罰3千元至1萬5千元罰鍰。除執行全市病媒蚊調查、民眾及醫師主動通報獎勵機制、登革熱快篩據點等措施。

(中時 )