把誘捕器掛在咖啡樹上，可以減少果小蠹對咖啡果實的危害。（許素惠攝）

咖啡果小蠹細小如芝麻，沒天敵，繁殖快，根除不治易。（許素惠攝）

咖啡蟲蟲危機！雲林縣古坑鄉咖啡受果小蠹危害，因目前尚無天敵，加上繁殖速度快，影響產量甚鉅，農委會茶業改良場南投縣魚池分場今年研發出新式的紅色誘捕器捕捉，降低害蟲密度和果實危害率，咖啡農反映效果不錯。

古坑鄉農會總幹事袁誌謙指出，每年3月後是咖啡花期，也是防治咖啡果小蠹最好的時機，該蟲害很容易蔓延，根除困難，所以特別需要整個區域內的咖啡園聯合防治，才能降低害蟲數量和蔓延速度。

袁誌謙說，今年相關單位研發出新式的紅色誘捕器捕，許多咖啡農從3月底開始配合吊掛防治迄今，成效不錯，不少人捕捉到數千隻果小蠹，大大降低害蟲密度和果實危害率。

參與聯合防治的古坑荷苞村谷泉咖啡莊園主劉易騰表示，咖啡果小蠹細如芝麻，擴散迅速快又無天敵，很難捕捉，還好誘捕器有效，約可將蟲害的損害控制在1至1.5成間，相較於未防治時的5成以上，甚至高至8成，減小很多。

(中時 )