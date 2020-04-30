鶯歌區古鐘樓公園。（新北市景觀處提供／許哲瑗新北傳真）

金山區杜鵑公園。（新北市景觀處提供／許哲瑗新北傳真）

新北市推動公園全齡化計畫，預計今年底前改建41處特色共融公園，因應防疫期間減少群聚，新北市農業局景觀處推出「來新北玩公園！拍照上傳抽好禮！」線上活動，民眾只要上傳公園拍照作品，即可參加抽獎，獎品包含Go Pro運動相機、Garmin智慧腕錶、高級行李箱、超市禮券等。

新北市景觀處長陳進謙表示，新北市愈來愈多充滿設計巧思的公園場域，翻新改善成為耳目一新的全齡、共融或特色遊戲場，隨著夏季將至，景觀處推出拍照上傳抽好禮活動，讓民眾更熟悉新北市境內的公園，防疫期間儘管不能出門，也可透過科技，在家分享公園美景。

新北市景觀處表示，民眾只要上傳公園拍照作品，填妥資料並依指示登入按讚，留下50字內留言，即可參加抽獎活動；此外也可到公園尋找「來新北，玩公園」LOGO及可愛毛毛蟲的蹤影，在防疫期間走出戶外、安心玩公園，活動自即日起至5月19日止，詳情參考「新北市農業局-稼日蒔光FB粉絲專頁」。

(中時 )